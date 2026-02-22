i fumi tossici delle fonderie di salerno

Le fonderie di Salerno rilasciano fumi tossici, causando malattie e decessi tra i vicini. Le proteste dei residenti si sono intensificate dopo aver raccolto prove sulla qualità dell’aria e sui rischi per la salute. Le autorità locali sono state chiamate a intervenire, ma i problemi persistono da anni. La situazione mette in discussione le misure di sicurezza adottate e la tutela ambientale nella zona. La questione resta aperta e necessita di soluzioni concrete.

Da anni molti cittadini denunciano morti e malattie provocate dalla fabbrica, e ora la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dato loro ragione Da anni gli abitanti della periferia di Salerno, in Campania, denunciano i danni alla salute provocati dallo stabilimento delle Fonderie Pisano, dal quale negli anni sono usciti tombini, chiusini e caditoie di ghisa che si trovano nelle strade di Dubai, di New York e di Roma. La fabbrica è in una valle lunga e stretta, tra il fiume Irno e il raccordo autostradale che porta al campus universitario di Fisciano. Nel 1961, quando le fonderie furono costruite, la valle era una zona industriale, ma nel tempo tutto attorno è stato costruito un quartiere.

Le scintille delle ‘fontane’, il soffitto in legno, la schiuma acustica, i fumi tossici e l’ondata del ‘flashover”: così è nata la strage a Crans-MontanaL’incidente di Crans-Montana ha rivelato rischi nascosti dietro l’immagine di un lounge-bar di alta quota.

Tragedia di Crans-Montana, Emanuele Galeppini morto per aver respirato fumi tossiciDopo tre settimane, i genitori di Emanuele Galeppini hanno ricevuto risposta sulla tragedia di Crans-Montana.

Argomenti discussi: Parco del Mensola, da oasi verde a discarica tossica; L'imprenditore Sergio Lippi morto a Corteno Golgi nell’incendio della sua casa: fatale il fumo tossico; CIOFS: incontro con i Vigili del fuoco sul tema della sicurezza anticendio nei luoghi di divertimento; Corpi mangiati dalle ustioni, il calvario dei sopravvissuti nelle foto delle cartelle cliniche.

Le scintille delle ‘fontane’, il soffitto in legno, la schiuma acustica, i fumi tossici e l’ondata del ‘flashover: così è nata la strage a Crans-MontanaCrans-Montana – La patina del lounge-bar, glamour d'alta quota. Tolta la pellicola di marketing, Le Constellation nascondeva pareti di schiuma infiammabile, materiali probabilmente fuori norma, ... quotidiano.net

Parco delle Valli, fumi tossici e rovistaggio. Arriva l’esposto in ProcuraPlastica bruciata, fumi neri che si innalzano e rendono l’aria di Conca d’Oro acre e irrespirabile, poi quel via vai di nomadi con carrelli e fagotti al seguito, mendicità ai semafori e sotto alla ... romatoday.it

Incendio camioncino rifiuti sul raccordo Salerno-Avellino: traffico in tilt Le fiamme e il denso fumo nero erano visibili anche da lontano, attirando l’attenzione di altri automobilisti. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’ince - facebook.com facebook