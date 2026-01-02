Le scintille delle ‘fontane’ il soffitto in legno la schiuma acustica i fumi tossici e l’ondata del ‘flashover | così è nata la strage a Crans-Montana
L’incidente di Crans-Montana ha rivelato rischi nascosti dietro l’immagine di un lounge-bar di alta quota. Le condizioni strutturali e le pratiche adottate, come l’uso di materiali infiammabili e l’assenza di uscite adeguate, hanno contribuito alla tragedia. La situazione evidenzia l’importanza di norme di sicurezza rigorose e controlli, per prevenire incidenti simili in ambienti pubblici.
Crans-Montana – La patina del lounge-bar, glamour d'alta quota. Tolta la pellicola di marketing, Le Constellation nascondeva pareti di schiuma infiammabile, materiali probabilmente fuori norma, un'unica porta per 400 persone e l'abitudine pubblicizzata negli spot di usare candeline pirotecniche. Crans-Montana è sprofondata nel dolore, ma anche nella rabbia per una strage che forse si sarebbe potuta evitare. E nel mirino finiscono Jessica e Jaques Moretti, i titolari de Le Constellation, sospettati di aver violato le norme di sicurezza che nel locale non brillavano. Come dimostrerebbe anche il punteggio delle valutazioni sugli standard che attribuivano al locale una striminzita sufficienza: 6,5 su 10. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Ecco come è stato causato l’incendio al bar di Crans-Montana. Le immagini mostrano una donna con in mano delle bottiglie di champagne e fontane di torta. Queste scintille, come si vede dalle riprese delle telecamere, hanno causato il devastante incendio, c - facebook.com facebook
