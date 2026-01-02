Le scintille delle ‘fontane’ il soffitto in legno la schiuma acustica i fumi tossici e l’ondata del ‘flashover | così è nata la strage a Crans-Montana

L’incidente di Crans-Montana ha rivelato rischi nascosti dietro l’immagine di un lounge-bar di alta quota. Le condizioni strutturali e le pratiche adottate, come l’uso di materiali infiammabili e l’assenza di uscite adeguate, hanno contribuito alla tragedia. La situazione evidenzia l’importanza di norme di sicurezza rigorose e controlli, per prevenire incidenti simili in ambienti pubblici.

