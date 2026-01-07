City Angels a pranzo con i clochard

I City Angels hanno organizzato un pranzo speciale per 200 persone senza dimora presso l’hotel Principe di Savoia. Un momento di condivisione e dignità, in un contesto elegante, che ha offerto a chi vive in strada la possibilità di assaporare un pasto caldo e momenti di allegria. Un’iniziativa che sottolinea l’importanza di supportare chi si trova in difficoltà, promuovendo solidarietà e rispetto.

Povertà sempre più forte. Ma per un giorno, grazie ai CIty Angels, 200 persone senza tetto, ieri hanno potuto assaporare un lussuoso pranzo caldo nel meraviglioso contesto dell' hotel Principe di Savoia, tra balli, canti e inconsueta allegria. È la tradizionale Befana dei Clochard, che come ogni anno il 6 gennaio, ha visto i volontari dei City Angels servire il menù firmato dallo chef del Principe Alberto di Monaco, Christian Garcia, insieme a numerose autorità pubbliche e personaggi di spicco. Insieme al sindaco Sala, al presidente dei CIty Angels, Mario Furlan, e alla madrina Daniela Javarone, tra gli altri il governatore Attilio Fontana, che servendo tra i tavoli ha commentato: "Una bella giornata di solidarietà.

