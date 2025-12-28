City Angels primi passi in città Nuovi container per i senzatetto
SONDRIO Prima di sedersi alla tavola imbandita di Natale, giovedì hanno portato personalmente in via Vigoni alcune prelibatezze perché anche il pranzo degli otto senza dimora ospitati nei due containers gestiti dai City Angels fosse un pranzo speciale, sotto la loro tenda in pvc, ma comunque di festa. Non si tratta di un gesto eclatante, ma loro lo hanno compiuto. Non si sono girati dall’altra parte. "Alle 12.20 presso la nostra struttura-emergenza freddo che gestiamo in collaborazione con il comune di Sondrio è arrivata una famiglia, quasi come fossero dei vecchi amici che vengono a trovare altri amici - racconta Angelo Violante alias Alfa, il referente degli “angeli“ del capoluogo – Che dire? Sono felicissimo, anche perché questi cominciano ad essere segnali di vicinanza sempre meno sporadici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Puoi lavorare anche se il tuo lavoro non ti piace: lo fai per lo stipendio. Ma il volontariato è una libera scelta. E lo è ancora di più durante le ferie. Quando aiutare chi è solo ti fa sentire meglio. Buon Santo Stefano, cari Amici! City Angels Italia #CityAngels - facebook.com facebook
CITY ANGELS: il 24 dicembre preghiera interreligiosa e festa con i senzatetto davanti alla Stazione Centrale di Milano, il 6 gennaio torna la “Befana del clochard” all’Hotel Principe di Savoia x.com
