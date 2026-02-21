Morte piccolo Domenico la madre | Ora una fondazione a suo nome

Domenico, un bambino di pochi anni, è morto in circostanze ancora da chiarire, e sua madre ha annunciato di voler istituire una fondazione dedicata a lui. La donna ha spiegato che lunedì firmerà l’atto ufficiale con l’aiuto del suo avvocato. La decisione arriva dopo il dolore per la perdita improvvisa e la volontà di mantenere vivo il ricordo del piccolo. La famiglia si sta organizzando per avviare questa iniziativa nel suo nome.

Parla Patrizia Mercolino dopo la morte dei figlio, 2 anni, in seguito a un trapianto con cuore danneggiato avvenuto all'Ospedale Monaldi di Napoli "Lunedì andrò a firmare dal notaio per fare una fondazione a nome di Domenico. Se ne occuperà il mio avvocato. Voglio farlo perché Domenico non sia dimenticato e per aiutare altri bambini". Lo ha detto a 'Mi Manda Rai Tre' Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo vittima di trapianto fallito che stamattina è deceduto nell'ospedale Monaldi di Napoli dove si trovava ricoverato in coma dallo scorso 23 dicembre nel reparto di terapia intensiva, dopo aver ricevuto un cuore rivelatosi danneggiato.🔗 Leggi su Napolitoday.it

