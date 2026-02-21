Morte piccolo Domenico la madre | Ora una fondazione a suo nome

Domenico, un bambino di pochi anni, è morto in circostanze ancora da chiarire, e sua madre ha annunciato di voler istituire una fondazione dedicata a lui. La donna ha spiegato che lunedì firmerà l’atto ufficiale con l’aiuto del suo avvocato. La decisione arriva dopo il dolore per la perdita improvvisa e la volontà di mantenere vivo il ricordo del piccolo. La famiglia si sta organizzando per avviare questa iniziativa nel suo nome.

Parla Patrizia Mercolino dopo la morte dei figlio, 2 anni, in seguito a un trapianto con cuore danneggiato avvenuto all'Ospedale Monaldi di Napoli "Lunedì andrò a firmare dal notaio per fare una fondazione a nome di Domenico. Se ne occuperà il mio avvocato. Voglio farlo perché Domenico non sia dimenticato e per aiutare altri bambini". Lo ha detto a 'Mi Manda Rai Tre' Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo vittima di trapianto fallito che stamattina è deceduto nell'ospedale Monaldi di Napoli dove si trovava ricoverato in coma dallo scorso 23 dicembre nel reparto di terapia intensiva, dopo aver ricevuto un cuore rivelatosi danneggiato.🔗 Leggi su Napolitoday.it Il piccolo Domenico è morto. La mamma: "Ora una Fondazione a suo nome"Il bambino di nome Domenico è morto dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni. Il piccolo Domenico non ce l’ha fatta: la sua, una morte quasi annunciataIl bambino di due anni, Domenico, è morto a causa di un grave errore medico che ha compromesso le sue poche speranze di guarigione. IL VOLTO SANTO E LE CHIERICHETTE CON I TENNIS ALLA MESSA DI PREVOST Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuovi indagati per il trapianto al piccolo Domenico, nel mirino anche i medici di Bolzano; Bimbo con il cuore bruciato, iniziata la terapia del dolore: Resta attaccato all'Ecmo, eliminate le altre cure. La mamma: Non ci sono...; Bambino dal cuore bruciato, Domenico è in rapido peggioramento ed è sedato: il punto sulle condizioni; Napoli, la mamma del bimbo trapiantato con il cuore bruciato: Per Domenico non ci sono più speranze, iniziamo la terapia del dolore. La morte del piccolo Domenico dopo il trapianto del cuore danneggiato: il racconto della madre e le ombre sull’erroreMorto il piccolo Domenico dopo due mesi di agonia in seguito al trapianto di un cuore danneggiato. Il racconto della madre, le ombre sugli errori nel trasporto dell’organo e le inchieste aperte dalla ... gazzettadelsud.it Morte Domenico, l’inchiesta cambia volto: sei medici ora indagati per omicidio colposoL'inchiesta della Procura di Napoli sulla morte del bambino Domenico, trapiantato all'Ospedale Monaldi, subisce un cambiamento. cronachedellacampania.it Appena appresa la notizia della morte di Domenico Caliendo, c'è chi ha portato dei fiori bianchi all'esterno dell'ospedale Monaldi: «Non sono un parente, ho seguito la vicenda del bambino e ho pensato di portare qui dei fiori per il piccolo». Così un ragazzo st - facebook.com facebook