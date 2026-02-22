I 20 anni della Settimana dei valori nelle scuole calolziesi

La Settimana dei valori compie 20 anni e inizia lunedì 23 febbraio nella Valle San Martino. La manifestazione coinvolge scuole, associazioni e volontari, che portano avanti progetti educativi e attività di sensibilizzazione. Quest'anno, il tema centrale riguarda il rispetto e la solidarietà tra giovani e adulti. Le iniziative si svolgono nelle aule e negli spazi pubblici del territorio, con incontri e laboratori pratici. La settimana si conclude con una grande manifestazione in piazza.

Importante compleanno per l'iniziativa che coinvolge 12 realtà della Valle San Martino. Da lunedì 23 febbraio associazioni in cattedra per illustrare le concrete attività di volontariato sul territorio Lunedì 23 febbraio inizia in Valle San Martino la "Settimana dei valori" che da ben 20 anni porta associazioni, solidarietà e impegno civico in cattedra. Soddisfazione da parte degli organizzatori dell'istituto comprensivo e dell'ideatore del progetto, il professor Massimo Tavola, che illustra il valore aggiunto di un'iniziativa con protagonisti studenti e volontari delle scuole di Calolziocorte e dintorni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole a quarant’anni dal Concordato, Monsignor Giuliodori: “L’Irc forma la coscienza dei giovani e offre strumenti per comprendere cultura e società nelle scuole”A quarant’anni dal Concordato, Monsignor Giuliodori sottolinea l’importanza dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane, evidenziando come questa disciplina contribuisca a formare le coscienze dei giovani e a offrire strumenti per comprendere cultura e società.

Leggi anche: Università europea, 20 anni a servizio della ricerca e dei valori

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Museo della Figurina verso i 20 anni: tra il mito di Giuseppe Panini e l'introvabile figurina di Pizzaballa; 20 anni di Progetto Diderot: il 17 marzo evento all’Inalpi Arena; Nonantola Film Festival 2026: tante novità per festeggiare i 20 anni della manifestazione; Allenare la velocità del cervello può ritardare la demenza? I dati a 20 anni dello studio ACTIVE.

Hannah Montana, per i 20 anni Miley Cyrus annuncia uno speciale in uscita il 24 marzoLeggi su Sky TG24 l'articolo Hannah Montana, per i 20 anni Miley Cyrus annuncia uno speciale in uscita il 24 marzo ... tg24.sky.it

Miley Cyrus sarà di nuovo Hannah Montana per i 20 anni della serieVent’anni dopo il debutto di Hannah Montana, Miley Cyrus torna a raccontare l’alter ego che l’ha resa famosa con uno speciale evento per celebrare questo fenomeno globale. 105.net

Infarto a 46 anni, ma non aveva riconosciuto i sintomi apparsi una settimana prima: «Pensavo di aver dormito male» - facebook.com facebook

Operato alle adenoidi, bimbo di 7 anni muore una settimana dopo l’intervento: aperta un’inchiesta x.com