Università europea 20 anni a servizio della ricerca e dei valori

Inaugurato l’anno accademico dell’Università europea di Roma. L’ateneo celebra i 20 anni dalla fondazione. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Università europea, 20 anni a servizio della ricerca e dei valori

