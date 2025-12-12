L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole a quarant’anni dal Concordato Monsignor Giuliodori | L’Irc forma la coscienza dei giovani e offre strumenti per comprendere cultura e società nelle scuole

A quarant’anni dal Concordato, Monsignor Giuliodori sottolinea l’importanza dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane, evidenziando come questa disciplina contribuisca a formare le coscienze dei giovani e a offrire strumenti per comprendere cultura e società. In un’intervista ad Avvenire, il presidente della Commissione Episcopale per l’educazione cattolica approfondisce il ruolo e il valore di questa presenza educativa.

