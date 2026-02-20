Hub Urbano ormai verso la meta una serie di incontri

L’indagine sugli Hub Urbano sta per terminare, dopo mesi di incontri e confronti. La causa è la volontà del Comune di migliorare la mobilità e l’accessibilità nelle zone centrali, coinvolgendo anche commercianti, associazioni e residenti. Durante le riunioni, sono state raccolte idee su come riqualificare gli spazi pubblici e favorire la prossimità tra cittadini e servizi. L’obiettivo è definire un progetto condiviso entro la fine dell’anno, per trasformare le aree centrali in punti di incontro più vivaci.

Si avvicina alla conclusione lo studio ai fini della definizione degli Hub Urbano e di Prossimità, che è stato compiuto a livello comunale, includendo associazioni di categoria, attività commerciali e di servizio, aziende, associazioni e cittadini. Un lavoro corale che sta per arrivare alla definizione del Piano strategico e della cartografia degli Hub concernenti la città e l'area attorno a Stellata, quest'ultima dalla grande vocazione turistica. "Ringraziamo tutti i cittadini, le imprese e le associazioni che hanno partecipato ai primi due incontri e che hanno interagito con il Comune e la referente di Sipro, Anna Fregnan – dice il sindaco Simone Saletti (foto) –.