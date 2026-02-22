Hu Fadda e Bari a caccia del titolo in quel di Parigi

Hu, Fadda e Bari partecipano al PokerStars Open di Parigi, dove Hu ha vinto una mano incredibile, salendo in ottava posizione con oltre 3 milioni di chips. La fase finale si avvicina rapidamente, con solo 44 giocatori rimasti su 448 partenti. Hu ha dimostrato grande abilità in una mano decisiva, attirando l’attenzione di tutti. La competizione si fa più intensa e ogni mossa può fare la differenza. La sfida continua, e i superstiti si preparano alla fase conclusiva.

C'erano oltre 30 italiani ancora al tavolo. La giornata è volata via veloce e i nostri alfieri che hanno proseguito l'avventura sono stati tre. Oggi giornata importante tra Cup, qualifiche Spin and Go e ovviamente il PokerStars Open di Parigi che vivrà il proprio day3 Sabato c'erano davvero tantissimi giocatori impegnati nel Palazzo dei Congressi. Così tanti da creare una waiting list per la PokerStars Cup! La domenica non dovrebbe cambiare le presenze al tavolo, anzi: in programma c'è lo "Spin-Off" ovvero l'ultimo modo per qualificarsi allo Spin & Go Live Championship che torna in quel di Parigi.