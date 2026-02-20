Osimo 2028 | 53 associazioni sportive a caccia del titolo europeo

Osimo ha deciso di candidarsi come città europea dello sport nel 2028, motivata dalla presenza di 53 associazioni sportive locali. La scelta nasce dalla volontà di valorizzare il ruolo dello sport nella vita quotidiana e di attirare eventi internazionali. La candidatura si basa anche sulla crescita delle strutture sportive e sull'interesse dei cittadini verso attività all’aperto. La città ha già avviato i preparativi e spera di ottenere il riconoscimento entro i prossimi mesi, puntando a diventare un punto di riferimento per il movimento sportivo europeo.

Osimo punta all’Europa: la corsa per diventare città dello sport nel 2028. Osimo ha ufficialmente avviato la sua candidatura per il titolo di città europea dello sport nel 2028, un progetto che mira a valorizzare il tessuto sportivo locale e a promuovere uno stile di vita attivo per l’intera comunità. L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale, si prefigge di rilanciare il territorio marchigiano attraverso investimenti, eventi e una strategia di sviluppo mirata, con l’obiettivo di presentare un dossier competitivo entro giugno 2026. Un percorso condiviso tra istituzioni e associazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu Osimo: Cespo Pala Manuali più efficiente, rinnovato il riscaldamento per atleti e associazioni sportive.A Osimo, il Cespo Pala Manuali ha riparato il sistema di riscaldamento danneggiato, migliorando il comfort degli utenti. Regolamento per l'albo comunale delle associazioni sportive: via libera in commissioneLa VII Commissione consiliare ha approvato il regolamento per l'istituzione e la gestione dell’Albo comunale delle associazioni sportive. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Osimo avvia il percorso per diventare Città Europea dello Sport 2028; Città europea dello sport 2028, il dossier entra nel vivo: a giugno la presentazione. Osimo punta al 2028: al via la candidatura a Città Europea dello SportLa candidatura di Osimo come Città Europea dello Sport si inserisce in un progetto più ampio, che include anche opportunità educative ... centropagina.it Città europea dello sport 2028, il dossier entra nel vivo: a giugno la presentazioneSi stringono i tempi per la candidatura: ora la mappa di tutti gli interventi che saranno realizzati. msn.com OSIMO SI COLORA DI SPERANZA: LA PACE NASCE DALLE MANI DEI BAMBINI C’è una forza silenziosa che attraversa le strade di Osimo, un’energia che non fa rumore ma che brilla più di mille proclami. È la voce dei nostri ragazzi che, nel weekend di San - facebook.com facebook