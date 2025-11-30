Hockey pista | Trissino rialza la testa in Serie A1 bene Lodi

Trissino rialza la testa. Dopo il pari contro il Viareggio la formazione veneta ha battuto nettamente Monza nel big match della nona giornata valida per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, ritrovado così la vetta della classifica in attesa del match di Bassano, previsto per domani. Tutto davvero facile per i Campioni D'Italia, devastanti già nel primo tempo, dove sono andati all'intervallo sul parziale di 0-5, per poi chiudere i conti con il risultato di 8-3. Sorride inoltre Lodi, corsara in quel di Novara dove si è imposta per 3-5. Successo di misura inoltre per Grosseto che, nel derby toscano, ha superato Follonica per 3-2.

