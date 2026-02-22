Hockey l' ultimo oro delle Olimpiadi agli Stati Uniti | Canada battuto all' overtime Trump |  Hanno vinto che partita

Gli Stati Uniti hanno conquistato l’oro olimpico battendo il Canada all’overtime, un risultato che ha sorpreso molti appassionati. La partita si è conclusa con un gol decisivo negli ultimi minuti, portando gli americani alla vittoria. La sfida ha attirato l’attenzione di milioni di spettatori, che hanno seguito con attenzione ogni azione. La finale di hockey maschile ha concluso i Giochi di Milano Cortina, lasciando incertezza sulla prossima sfida tra le due nazionali.

Il presidente americano, Donald Trump, si è congratulato sul social Truth con la squadra statunitense di hockey che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina. «Hanno vinto l'oro. Wow! Che partita», ha scritto il capo della Casa Bianca. (Giampaolo Chavan) In attesa della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi a Verona c'è stata una manifestazione di protesta. Il corteo con poche centinaia di partecipanti si è snodato in parte lungo le vie del centro di Verona evitando piazza Bra, fulcro della cerimonia per la chiusura delle Olimpiadi. Erano presenti i rappresentanti di alcune associazioni e partiti tra le quali Rifondazione comunista, Potere al popolo, il circolo Lgbt Pink e il centro sociale Paratodos. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Hockey, l'ultimo oro delle Olimpiadi agli Stati Uniti: Canada battuto ai supplementariGli Stati Uniti conquistano l’oro olimpico nell’hockey maschile grazie a una vittoria ai supplementari contro il Canada.

Hockey, la finale agli Stati Uniti: Canada battuto all'overtime con il golden goalIl Canada ha perso contro gli Stati Uniti nella finale dell'hockey maschile, dopo un match combattuto che si è deciso all'overtime con un gol decisivo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Hockey su ghiaccio: USA batte Canada 2-1 all'overtime e conquista l'oro Olimpico femminile! · Risultati Olimpiadi oggi; LIVE: USA ultimo oro, Canada ko nell'hockey; Milano Cortina, ghiaccio d'Oro: l'Italia schianta gli USA e sale sul gradino più alto del podio; Usa-Canada, la finale più incandescente dei Giochi: Trump vuole l’oro, ma non sarà a Milano.

Hockey, miracolo sul ghiaccio degli Stati Uniti: oro olimpico dopo 46 anniNell'ultima gara dei Giochi, risolta all'overtime, gli Usa vincono per 2 a 1 contro il Canada. La medaglia più importante mancava da Lake Placid 1980 ... sport.quotidiano.net

Hockey, gli Stati Uniti battono 2-1 il Canada ai supplementari e vincono la medaglia d'oroGli Stati Uniti spezzano la maledizione e vincono la medaglia d'oro di hockey su ghiaccio maschile. Nel derby nordamericano, la Nazionale a stelle e strisce ha sconfitto 2-1 il ... ilmessaggero.it

MILANO CORTINA | Gli Stati Uniti oro nell'hockey, il Canada battuto al golden gol. Gli americani tornano a vincere in una Arena Santa Giulia gremita #ANSA x.com

Gli Stati Uniti vincono la medaglia d’oro dell’hockey maschile. In una Arena Santa Giulia gremita ugli spalti, gli americani battono al golden gol il Canada 2-1 - facebook.com facebook