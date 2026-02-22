Hockey la finale agli Stati Uniti | Canada battuto all' overtime con il golden goal

Il Canada ha perso contro gli Stati Uniti nella finale dell'hockey maschile, dopo un match combattuto che si è deciso all'overtime con un gol decisivo. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2, grazie a un’azione spettacolare degli americani. La sfida ha attirato l’attenzione di migliaia di tifosi, che hanno seguito ogni momento con entusiasmo. La vittoria degli Stati Uniti apre nuove aspettative per il prossimo appuntamento sportivo.

