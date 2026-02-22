Hockey l' ultimo oro delle Olimpiadi agli Stati Uniti | Canada battuto ai supplementari

Gli Stati Uniti conquistano l’oro olimpico nell’hockey maschile grazie a una vittoria ai supplementari contro il Canada. La partita si trascina con intensità e si decide solo dopo tempi supplementari, con una rete decisiva degli americani. La sfida rappresenta il culmine di un torneo combattuto, che ha visto entrambe le squadre dare il massimo. Il risultato cambia le sorti delle medaglie e lascia in sospeso le emozioni di questa edizione.

(Gianni Santucci) Volano caschi blu come un fuoco artificiale che all'improvviso si stappa e sprizza sui volti pietrificati dei rossi canadesi, che si ghiacciano dopo aver tirato 42 volte in porta senza segnare il gol vittoria.

Hockey, la finale agli Stati Uniti: Canada battuto all'overtime con il golden goalIl Canada ha perso contro gli Stati Uniti nella finale dell'hockey maschile, dopo un match combattuto che si è deciso all'overtime con un gol decisivo.

L'hockey alle Olimpiadi avrà la finale che tutti aspettavano: Stati Uniti-Canada vale l’oro e l’orgoglioGli Stati Uniti e il Canada si affrontano nella finale di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di quest’anno.

Olimpiadi, il Canada dell’hockey lascia il villaggio per un hotel a cinque stelle

Gli Stati Uniti tornano all’oro olimpico 46 anni dopo l’ultima volta: superato il Canada all’overtime - facebook.com facebook

