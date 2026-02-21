L' hockey alle Olimpiadi avrà la finale che tutti aspettavano | Stati Uniti-Canada vale l’oro e l’orgoglio
Gli Stati Uniti e il Canada si affrontano nella finale di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di quest’anno. La partita si giocherà al Santa Giulia Ice Hockey Arena, davanti a un pubblico appassionato. Questa sfida rappresenta il momento più atteso della competizione, con entrambe le squadre determinate a conquistare l’oro e il titolo di campione olimpico. I giocatori si preparano con intensità, pronti a dare il massimo sul ghiaccio. La partita promette emozioni fino all’ultimo minuto.
La finale che tutti si aspettavano ci sarà. A contendersi l’oro dell’hockey su ghiaccio al Santa Giulia Ice Hockey Arena, nell’atto conclusivo delle XXV Olimpiadi invernali, saranno infatti Stati Uniti e Canada. Con grande gioia di Donald Trump, che dovrebbe presenziare alla partita. Make America Great Again, almeno nell’hockey. Non sarà facile però per gli Stati Uniti arrivare all’oro. I favoriti infatti sono gli altri, i canadesi. I cugini del Nord sono arrivati alla finale dimostrando che, sotto la foglia d’acero che campeggia sulle loro divise, batte un grande cuore. Uno che ha permesso ai canadesi di mettere a segno ben due rimonte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Hockey ghiaccio femminile, il Canada supera la Svizzera e raggiunge gli Stati Uniti nella finale per l’oroIl Canada ha battuto la Svizzera nel torneo di hockey ghiaccio femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, conquistando il secondo posto e raggiungendo gli Stati Uniti in finale.
Hockey ghiaccio femminile: il Canada risponde agli Stati Uniti. Battuta la Svizzera alle Olimpiadi 2026Questa sera, il Canada ha battuto la Svizzera nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Usa-Canada, la finale più incandescente: Trump vuole l'oro, è atteso a Milano. Si prepara la protesta di piazza
La finale più attesa, la rivalità più antica, il contesto più incandescente. Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 l'oro dell'hockey su ghiaccio maschile sarà assegnato nella grande classica
Dove vedere in tv Canada-USA, Finale hockey ghiaccio Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming
Un'altra volta Canada contro USA. Sarà questa la finale maschile del torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sarà l'ultimo oro
