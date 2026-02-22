Hanno un potere immenso | così la Corte Suprema Usa blindata azzoppa Donald Trump e influenza le nostre vite

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dall’amministrazione Trump, definendoli illegittimi. La decisione deriva dal fatto che i dazi sono stati applicati senza il consenso del Congresso. Questa sentenza blocca una delle misure più aggressive adottate dall’ex presidente e rafforza il ruolo del Legislativo nelle decisioni commerciali. La sentenza potrebbe influenzare future politiche protezionistiche e i rapporti tra i poteri dello Stato.

Il re è nudo. Può riassumersi così il senso della bocciatura dei dazi di Donald Trump da parte della Corte Suprema Usa. La decisione presa venerdì scorso da sei dei nove massimi giudici americani getta nell’incertezza la politica commerciale americana e l’agenda dell’amministrazione repubblicana dimostrando che i check and balance previsti dalla democrazia a stelle e strisce hanno funzionato anche in occasione dello stress test trumpiano. Lo stop alle tariffe rende però evidente anche come la Corte di Washington sia in grado di “azzoppare” un presidente ben più di una consultazione elettorale anticipando di fatto così il ridimensionamento politico di una presidenza che, sino a poche ore fa, era prevista materializzarsi non prima delle elezioni di midterm del prossimo novembre, di solito un bagno di sangue per il rappresentante del partito che occupa la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Corte Suprema boccia i dazi USA, Trump non aveva il potere di imporli: cosa succede oraLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che Donald Trump non aveva il potere di imporre i dazi sui prodotti stranieri.

La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: «Non ha il potere di imporli»La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto un’azione di Trump sui dazi commerciali, evidenziando che il presidente non aveva l’autorità di imporli senza il coinvolgimento del Congresso.

Dazi: la Corte Suprema USA abbandona Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato la gran parte dei dazi imposti nell’ultimo anno dal presidente Donald Trump e lui è corso subito ai ripari: appoggiandosi a una legge diversa, ha lanciato tariffe “mondiali” del 15%. Che effetto avrà tutto questo sull' - facebook.com facebook

Dopo la sentenza della Corte suprema sui dazi di Trump si spacca la maggioranza conservatrice. Ora che è stato riaffermato il primato del Congresso pesa l’incognita dei rimborsi miliardari x.com