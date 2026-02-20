La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump | Non ha il potere di imporli

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto un’azione di Trump sui dazi commerciali, evidenziando che il presidente non aveva l’autorità di imporli senza il coinvolgimento del Congresso. La decisione si basa su un ricorso presentato da aziende e Stati che contestavano le tariffe sugli acciai e alluminio. La sentenza chiarisce i limiti del potere presidenziale in materia commerciale e potrebbe influenzare future politiche di tariffazione. La discussione continuerà in Parlamento e tra gli esperti di diritto.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dal presidente Trump. Secondo la sentenza, i dazi non possono essere imposti con una legge prevista per le emergenze nazionali. La sentenza ha avuto 6 voti a favore e 3 contrari. Trump ha utilizzato i dazi - ovvero le tasse sui beni importati - comestrumento chiave di politica economica ed estera. Secondo quanto previsto da Trump, i dazi avrebbero dovuto generare, nel prossimo decennio, migliaia di miliardi di dollari in entrate per gli Stati Uniti. Sebbene l'amministrazione Trump non fornisca dati sulla riscossione dal 14 dicembre, gli economisti del Penn-Wharton Budget Model hanno stimato venerdì che l'importo raccolto tramite i dazi basati sull'IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) ammontasse a oltre 175 miliardi di dollari.