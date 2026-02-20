La Corte Suprema boccia i dazi USA Trump non aveva il potere di imporli | cosa succede ora
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che Donald Trump non aveva il potere di imporre i dazi sui prodotti stranieri. La decisione arriva dopo un lungo contenzioso legale e riguarda le restrizioni commerciali imposte tra il 2018 e il 2019. La sentenza mette in discussione molte misure adottate durante l’amministrazione Trump e apre la strada a possibili modifiche. Ora si attende di capire quali conseguenze avranno queste decisioni sulle relazioni commerciali internazionali.
Con una sentenza molto attesa, la Corte suprema degli Stati Uniti ha deciso che la maggior parte dei dazi imposti da Donald Trump ai Paesi del mondo sono illegali. Per vararli, il presidente non è passato dal Congresso e quindi ha violato la legge federale. La decisione è stata approvata con 6 voti a favore e 3 contrari. I dazi ora saranno annullati, con conseguenze che toccheranno anche l'Europa e l'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it
