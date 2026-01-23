Messy eye make-up il trend beauty virale di TikTok facilissimo da replicare e che sta bene a tutte

Il trend Messy eye make-up, virale su TikTok, si distingue per la sua semplicità e naturalezza. Facile da riprodurre, valorizza ogni volto senza eccessi, rendendolo adatto a tutte le occasioni. Mentre la clean girl aesthetic ha segnato il 2025, i look di bellezza disordinati stanno emergendo come un’alternativa autentica e versatile per il 2026.

Sebbene la clean girl aesthetic abbia dominato il 2025, i look di bellezza disordinati (i cosiddetti “messy looks”) sono destinati a fare un grande ritorno nel 2026. Il glam “vissuto” e sfumato si sta dimostrando il cavallo vincente dell’anno, con una nuova e unica regola: più il trucco è disordinato, meglio è. L’influenza delle celebrity e del grunge. Sotto l’influenza di icone come Jenna Ortega e Dua Lipa, e trascinato dall’estetica massimalista di Euphoria e dall’ immaginario “Brat” di Charli XCX, il messy makeup sta ufficialmente mettendo fine all’egemonia della clean girl. Dopo anni di visi levigati in stile AI e perfezione artificiale, la Gen Z sta riscoprendo il fascino del reale: un antidoto estetico che non nasconde la texture della pelle o le occhiaie, ma le trasforma in dettagli di un look misterioso e “vissuto”.🔗 Leggi su Dilei.it

Il Sugarplum Glam è il beauty trend che celebra la freddezza invernale e che farà brillare il tuo make-up delle Feste

La cantante belga incanta con un make up audace firmato Chanel Beauty: smokey eye dorato, incarnato luminoso e labbra intense. Un look che unisce freschezza parigina ed energia newyorkese, proprio come lei

Lo snowflake shadow makeup è il trucco più etereo dell'inverno (praticamente un filtro IRL).

Messy girl makeup, il trucco occhi imperfetto in stile after party

