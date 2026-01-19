halo lips tutto sul beauty trend destinato a essere virale nel 2026 e come realizzarlo

Le Halo Lips rappresentano il nuovo trend di bellezza per il 2026, caratterizzato da un effetto sfumato e naturale delle labbra. Questa tecnica, apprezzata anche dalla make-up artist Katie Jane Hughes, si distingue per la sua eleganza discreta e il risultato delicato. In questa guida, scoprirai come realizzare facilmente le Halo Lips, per un look sobrio e raffinato, ideale per ogni occasione.

Halo lips, dalle make-up artist alle star Ma Hughes non è l'unica a promuovere questo look naturalmente volumizzante senza ricorrere al gloss: la celebre make-up artist Nina Park realizza labbra leggermente delineate con una forma definita e sfumata, per creare un effetto bouche mordue (come appena morso) senza sforzo. La tecnica halo, di cui la truccatrice è stata pioniera, si basa sulla definizione delle labbra che, invece di contorni netti, si concentra su ombreggiature delicate e sfumature omogenee. Molte le celeb già fan di questo look, tra cui Dakota Fanning che di recente ha sfoggiato morbide halo lips in occasione di un evento Chanel a Los Angeles. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

I trend beauty del 2025 influenzeranno le scelte di bellezza nel 2026, senza necessita` di rivoluzioni radicali. Alcuni principi e prodotti emergenti si consolidano, offrendo soluzioni più sostenibili e naturali. In questo articolo, analizzeremo quali tendenze si manterranno e come si evolveranno nel nuovo anno, aiutandoti a comprendere le future direzioni del settore beauty e come integrarle nella tua routine quotidiana.

Per un trucco efficace e raffinato per la notte di San Silvestro, le diamond lips sono la scelta ideale. Questa tecnica aggiunge un tocco di brillantezza alle labbra, valorizzando il look e creando un’effetto luminoso e elegante. Perfette per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno con stile, le diamond lips rappresentano un dettaglio semplice ma di grande impatto. Un modo discreto per rendere speciale ogni occasione di festa.

