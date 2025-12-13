Lo sparkling del top di Hailey Bieber è l’idea perfetta per il tuo look di capodanno

Scopri come lo stile di Hailey Bieber può ispirarti a brillare durante il Capodanno. Con un tocco di eleganza e attenzione ai dettagli, il suo look sparkling dimostra che meno è di più, valorizzando il pezzo giusto per un risultato raffinato e di grande impatto. Ecco le idee per un look scintillante e sofisticato.

Se c’è una lezione di stile fondamentale che possiamo apprendere da Hailey Bieber, è che per brillare l’ultima notte dell’anno non serve necessariamente esagerare con i volumi, ma basta puntare tutto sul pezzo giusto. Non stiamo parlando solo di una modella, ma di una vera power figure dell’era digitale: come fondatrice del brand di successo Rhode e content creator capace di generare tendenze virali con un solo video su TikTok, Hailey sa esattamente cosa vuole il pubblico contemporaneo. E il verdetto per questo Capodanno è l’abbinamento tra un top sparkling mozzafiato e il classico denim. Visualizza questo post su Instagram Un tocco di sparkling senza rinunciare alla comodità. Dilei.it Hailey Bieber Gives ‘Main Character’ Energy in Sparkling Birthday Outfit - Hailey Bieber recently celebrated her 29th birthday, where she delivered another stunning fashion moment. yahoo.com Hailey Bieber’s Top Evokes All the Sparkle of a Shiny Disco Ball - Hailey Bieber turned 29 on Saturday, November 22, and while cherishing her special week, she rocked a dazzling silver top. yahoo.com Tic, tac. Le lancette scorrono e si avvicina il compleanno di Hailey Bieber, il prossimo 22 novembre. Ma lei i motivi per festeggiare li trova sempre: dalle amicizie indissolubili, come quella con la famiglia Kar-Jenner, al successo di Rhode. E naturalmente la sua - facebook.com facebook © Dilei.it - Lo sparkling del top di Hailey Bieber è l’idea perfetta per il tuo look di capodanno

The way he looked #haileybieber #justinbieber #haileyrhodebieber#aesthetic #viral #family#hailey

Video The way he looked #haileybieber #justinbieber #haileyrhodebieber#aesthetic #viral #family#hailey Video The way he looked #haileybieber #justinbieber #haileyrhodebieber#aesthetic #viral #family#hailey