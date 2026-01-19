Eric Fantazzini sul bob azzurro ad Altenberg | Baumgartner ha guidato senza poter manovrare a sinistra

Eric Fantazzini commenta la gara di Altenberg del bob azzurro, evidenziando come Baumgartner abbia guidato senza poter manovrare a sinistra. Dopo un avvio di stagione promettente, con risultati positivi tra cui un podio a Igls, la squadra affronta ora una fase complicata. Questa situazione solleva interrogativi sulle condizioni del pilota e sulle prospettive future del team italiano nel circuito internazionale.

Dopo un inizio di stagione da sogno, con tre quarti posti ed il podio di Igls, ieri una brutta notizia per il bob azzurro. Il 4 guidato da Patrick Baumgartner si è ribaltato in quel di Altenberg terminando a testa in giù la gara. Tante botte per gli azzurri, per fortuna nessun infortunio serio. Assieme all’altoatesino anche i frenatori Robert Mircea, Lorenzo Bilotti ed Eric Fantazzini. Le parole di quest’ultimo sulla gara: “Ieri ad Altenberg abbiamo vissuto un momento durissimo. Alla partenza Patrick ha avuto la sfortuna di rompere con il piede sinistro la manetta di guida sinistra, trovandoci così in una discesa senza controllo a sinistra. 🔗 Leggi su Oasport.it

