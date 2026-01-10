Guerra Ucraina missili russi su Kiev nella notte | milioni di persone senza luce e riscaldamento

Nella notte, Kiev è stata colpita da missile e droni lanciati dalla Russia, provocando danni alle infrastrutture civili e causando quattro vittime. L’attacco ha lasciato milioni di persone senza luce e riscaldamento, evidenziando la persistente tensione nella regione. Questa escalation rappresenta un ulteriore passo nel conflitto in corso tra i due paesi, con conseguenze umanitarie significative.

La Russia ha lanciato un altro pesante attacco contro la capitale dell'Ucraina: droni e missili hanno colpito Kiev, causando quattro morti e danneggiando le infrastrutture civili. Moltissime famiglie sono senza elettricità e con il riscaldamento fuori uso nel pieno dell'inverno. Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha fissato una riunione straordinaria lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

