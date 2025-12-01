La Nato valuta attacchi preventivi contro la Russia l’ammiraglio Cavo Dragone | il cambio di strategia nella guerra ibrida con Putin Mosca | Irresponsabili
La Nato sta valutando di essere «più aggressiva» nei confronti della Russia, in risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte di Mosca. A rivelarlo è l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell’Alleanza Atlantica, in un’ intervista al Financial Times. «Stiamo studiando tutto – ha dichiarato al quotidiano britannico – sul fronte informatico, siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando». Un attacco preventivo nel contesto della guerra ibrida, ha spiegato ancora Cavo Dragone, «potrebbe essere considerato un’azione difensiva», ma «è più lontano dal nostro normale modo di pensare». 🔗 Leggi su Open.online
