guelfi si accende il 2026 italia ed europa nel mirino

Sabato prossimo partirà il massimo campionato del football americano con la squadra dei Guelfi Firenze che vorrà ripetere la stagione trionfale dello scorso anno nella quale conquistò lo scudetto – il secondo dopo quello del 2022 – con una cavalcata inarrestabile, con 12 vittorie in altrettante partite. La presentazione ufficiale della stagione è stata fatta nella sede della TM Wagen Suzuki; presente la squadra guidata dallo storico presidente Alessandro Dallai, dirigenti e staff tecnico, e l’assessora allo sport del Comune Letizia Perini. Oltre al campionato, al quale sono iscritte nove squadre, i Guelfi parteciperanno anche alla loro terza Coppa dei campioni che scatterà ad aprile per concludersi a giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

