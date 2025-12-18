Design le mostre imperdibili del 2026 in Italia ed Europa

Il 2026 si apre con un calendario ricco di mostre di design imperdibili in Italia e in Europa, promettendo di ispirarci e sorprenderci. Un anno all'insegna dell’innovazione e della memoria, in cui il design si evolve per ridefinire il nostro modo di vivere e abitare lo spazio. Prepariamoci a un viaggio tra creatività, storie e visioni che plasmeranno il futuro del nostro ambiente quotidiano.

© Dilei.it - Design, le mostre imperdibili del 2026 in Italia ed Europa Siamo pronti a lasciarci ispirare da un nuovo anno all’insegna della creatività? Il 2026 si preannuncia come un viaggio tra innovazione e memoria, con un calendario ricchissimo che ci porterà a scoprire come il design stia (davvero) cambiando il nostro modo di abitare il mondo. Installazioni immersive, grandi retrospettive, mostre di design in arrivo: prendiamo l’agenda in mano e appuntiamoci le date più importanti, perché non sono solo appuntamenti per gli addetti ai lavori, ma vere e proprie esperienze che accendono la nostra curiosità, magari per rinnovare casa. Quali sono gli eventi che non possiamo assolutamente perdere per restare aggiornati sui trend del futuro? Ecco quelli da segnare in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Dilei.it Leggi anche: Milano Cortina 2026: tutte le mostre di arte, fotografia e design in programma Leggi anche: Le migliori offerte di design autunnali del 2025: scopri le tendenze imperdibili! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A Parigi presto: le mostre del 2026 che attendiamo con trepidazione; Natale dell'Arte a Via Margutta: Mostre Imperdibili 2025-2026; Cosa fare Milano a Gennaio 2026?; Mostre dicembre 2025 a Roma: la guida aggiornata. Eventi principali e anniversari imperdibili in Italia nel 2026 da segnare sul calendario - Grandi ricorrenze istituzionali e celebrazioni nazionaliIl 2026 si presenta come un anno ricco di momenti celebrativi di spessore istituzionale a live ... assodigitale.it Dieci mostre imperdibili da visitare durante le vacanze di Natale in Toscana - Dall’arte antica alle visioni contemporanee: un viaggio tra musei e città illuminate, per vivere le feste con curiosità e bellezza ... intoscana.it

10 mostre bellissime che stanno per chiudere - Da Milano a New York, passando per le capitali europee, fino ad arrivare a Shanghai: le vacanze di Natale saranno l'ultima occasione per vedere alcune delle mostre migliori degli ultimi tempi. domusweb.it

Mercato Meraviglia 2025 – Design & Artigianato a Napoli Torna il grande Mercato del Design indipendente con 82 artigiani, pezzi unici, mostre, workshop, musica dal vivo e attività per bambini. Programma completo. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.