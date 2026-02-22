Europa sotto pressione | Trump alza i dazi Italia nel mirino

Donald Trump ha deciso di aumentare i dazi sui prodotti europei, colpendo in particolare il settore automobilistico e alimentare. La causa è la disputa commerciale tra Stati Uniti e Europa, che si intensifica da settimane. Le aziende italiane esportatrici si preparano a fronteggiare nuovi ostacoli nelle vendite all’estero, mentre le autorità europee valutano misure di risposta. La decisione del presidente americano potrebbe influenzare i rapporti tra i due blocchi nei prossimi mesi.

L’Europa si prepara a rispondere alla decisione di Donald Trump di imporre nuovi dazi commerciali, una mossa che ha scosso gli equilibri economici globali e riaperto le tensioni transatlantiche. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato l’intenzione di recarsi a Washington con una posizione unitaria europea, mentre in Italia il governo di Giorgia Meloni finisce nell’occhio delle critiche per il suo silenzio sulla questione. La reazione più forte, al momento, giunge dal Parlamento europeo, con accuse di violazione degli accordi commerciali. La decisione di Trump, che prevede l’aumento dei dazi al 15% su una vasta gamma di prodotti, è arrivata in seguito alla sentenza della Corte Suprema statunitense che ha dichiarato illegittime le precedenti tariffe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Palermo, vandalismo nel centro: senzatetto danneggia auto, magistrati nel mirino e welfare sotto pressione.

Mani tese all’Europa, poi la Cina alza i dazi sui formaggi. Perché la sinistra critica Trump e applaude Pechino?L’aumento dei dazi cinesi sui formaggi rappresenta un nuovo elemento nelle dinamiche commerciali globali.

Groenlandia: Trump-Ue, la sfida dei dazi e contro dazi - Porta a porta 20/01/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dazi: la Corte Suprema frena Trump - ISPI; L'effetto sorpresa dei dazi Usa: fanno scendere i prezzi in Europa. Perché succede (ma a Trump interessa altro); Europa e Italia strette nel nuovo caos delle tariffe di Trump: l’impatto dei dazi USA al 15% sul Paese (e sulla Sicilia); Ucraina-Russia, Trump: Kiev al tavolo subito. Raid su 12 regioni.

Meloni, la missione per il Wall Street Journal: Convincere Trump e l'Europa a essere amici'La leader italiana sostiene che l'Europa non ha altra scelta che perseverare con l'alleanza con gli Stati Uniti' ... adnkronos.com

A causa della violenza politica vivo sotto scorta da sette anni, unico giornalista in Europa sotto protezione per minacce neonazifasciste. Oggi, dopo 7 anni, dico: chi è nelle istituzioni e anzichè disarmare questa violenza crescente la alimenta, è complice. Ferm x.com

Guerra in Ucraina, gli ex Wagner “reclutano” in Europa: una rete di agenti “a perdere” a basso costo ma in grado di mettere sotto pressione la sicurezza Ue La speranza di Zelensky è che a Ginevra (oggi e domani) vi sia più concretezza rispetto ad Abu Dhabi. - facebook.com facebook