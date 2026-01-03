Guardie giurate va riconosciuto come mestiere usurante
Le guardie giurate svolgono un ruolo fondamentale nella sicurezza del nostro Paese, ma il lavoro è spesso considerato usurante. Enrico Doddi, segretario nazionale Ugl Sicurezza civile, evidenzia come sia sempre più difficile trovare professionisti disposti a ricoprire questa funzione. La valorizzazione e il riconoscimento di questa professione sono necessari per garantire un servizio di qualità e tutelare chi opera nel settore.
Enrico Doddi, segretario nazionale Ugl Sicurezza civile: "Sempre più difficole trovare chi voglia fare questo mestiere. Poco pagato e di grandi sacrifici". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
