Guardie giurate va riconosciuto come mestiere usurante

Le guardie giurate svolgono un ruolo fondamentale nella sicurezza del nostro Paese, ma il lavoro è spesso considerato usurante. Enrico Doddi, segretario nazionale Ugl Sicurezza civile, evidenzia come sia sempre più difficile trovare professionisti disposti a ricoprire questa funzione. La valorizzazione e il riconoscimento di questa professione sono necessari per garantire un servizio di qualità e tutelare chi opera nel settore.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.