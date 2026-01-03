Bande e furti in aumento bene le body cam alle guardie giurate

L’aumento di bande e furti ha posto l’attenzione sull’efficacia delle misure di sicurezza. Le body cam per le guardie giurate rappresentano una possibile risposta, come sottolinea Enrico Doddi, segretario nazionale Ugl Sicurezza civile. Alla luce dei dati sulla criminalità, si rende necessario ripensare il ruolo e le funzioni delle forze di sicurezza, per garantire un intervento più efficace e adeguato alle sfide attuali.

Enrico Doddi, segretario nazionale Ugl Sicurezza civile, parte dai dati della criminalità e conclude: "Ridisegnare anche le funzioni della nostra categoria. Siamo un presidio sul territorio, potremmo essere più utili".

Continua l'escalation di furti nel Potentino. Così come continua la preoccupazione dei cittadini che ormai, da troppo tempo, non si sentono più sicuri nelle proprie case, anzi, in molti casi anche ostaggio dei ladri, di bande organizzate che riescono, quasi sempr - facebook.com facebook

