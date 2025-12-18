La Consulta conferma che un salario minimo locale si può fare | ora serve la partecipazione dei lavoratori

La recente decisione della Consulta apre alla possibilità di un salario minimo locale, ma la realtà dei fatti è dura: 6,75 euro lordi all’ora rappresentano una paga misera. È questa la retribuzione degli undici lavoratori del servizio portineria della Regione Puglia, una cifra che evidenzia le sfide e le ingiustizie ancora presenti nel mondo del lavoro.

6,75€ lordi. È la miseria – chiamatela, se volete, paga oraria – con cui vengono retribuiti gli undici lavoratori del servizio portineria della Regione Puglia. Come loro, in tutta Italia, decine di migliaia. Portieri, vigilanti, addetti alle pulizie, educatori, operatori sociosanitari e chi più ne ha più ne metta. Lavoratori per il pubblico senza essere lavoratori pubblici; un esercito la cui caratteristica comune è l’essere pagati con salari da fame. Ora, però, per gli undici addetti al servizio portineria della Regione Puglia si potrebbe aprire un capitolo nuovo. Il Governo Meloni, infatti, ha ricevuto uno schiaffo in piena faccia con la decisione della Corte Costituzionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre: la sentenza 1882025 considera inammissibile il ricorso con cui l’esecutivo impugnava la legge 302024 della Regione Puglia e provava così a bloccare l’istituzione di un “salario minimo” regionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

