Caviro brinda a 60 anni di storia Tajani lancia la sfida | Puntate all' India il Governo vi sosterrà

Il Gruppo Caviro festeggia 60 anni di attività, un traguardo che testimonia il suo ruolo nel settore vinicolo italiano. La celebrazione ha attirato numerosi imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, tra cui il vice premier Antonio Tajani. Durante il pranzo, Tajani ha sottolineato l’importanza di espandersi sui mercati esteri, in particolare in India, e ha assicurato il sostegno del governo. L’evento si è svolto nella sede centrale dell’azienda, circondato da botti e bottiglie di vino.

Festa grande in via Zampeschi per l’anniversario del colosso cooperativo. Il Ministro degli Esteri: "Il vino è la nostra identità, portiamo le eccellenze forlivesi nei nuovi mercati" “Grazie per l’invito, essere qui oggi mi ricorda quanto il vino sia importante per noi italiani, quanto faccia parte della nostra identità e della nostra cultura", così il vice premier Antonio Tajani all'incontro con il Gruppo Caviro per festeggiare il suo 60esimo anniversario con un pranzo celebrativo presso la propria sede in via Zampeschi 117. L’evento ha riunito i rappresentanti della base sociale, per tracciare un bilancio di sei decenni di crescita e definire le direttrici strategiche del Gruppo, protagonista internazionale nel settore vitivinicolo e nell’economia circolare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

