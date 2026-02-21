Caviro | 60 anni e sfida India Tajani sprona | Il vino italiano

Caviro compie 60 anni e punta a espandersi in India, dopo aver consolidato la sua presenza in Italia. La cooperativa di Forlì ha organizzato un evento con leader istituzionali, che hanno sostenuto la crescita del vino italiano all’estero. La giornata ha visto anche l’annuncio di nuovi investimenti per migliorare la produzione e la qualità dei prodotti. La sfida di Caviro resta quella di conquistare mercati emergenti con una strategia mirata. La prossima tappa sarà l’India, dove l’azienda vuole rafforzare il suo marchio.

Forlì ha festeggiato i 60 anni di Caviro, una delle più importanti realtà cooperative vitivinicole italiane, con una giornata celebrativa che ha la partecipazione di figure istituzionali di spicco e un rinnovato incoraggiamento ad espandere la sua presenza sui mercati internazionali, in particolare in India. Il vicepremier Antonio Tajani ha espresso il pieno sostegno del governo a questa ambizione. L'evento, svoltosi nella sede di via Zampeschi, ha rappresentato un momento di bilancio per i soci e una riflessione sulle strategie future del Gruppo, leader nel settore vitivinicolo e nell'economia circolare.