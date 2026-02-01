Grigio e rosso l'abbinamento colore da provare quando non si sa cosa indossare

Il colore grigio e il rosso tornano a essere protagonisti nel modo di vestirsi. Quando si vuole evitare il solito, basta abbinarli. Il grigio rimane neutro e discreto, mentre il rosso dà quel tocco di vivacità e colore in più. È un abbinamento semplice da provare quando non si ha voglia di complicarsi la vita con scelte troppo sofisticate. Basta qualche capo in queste tonalità e il look si trasforma, senza troppi sforzi.

Grigio e rosso tornano a flirtare quando il guardaroba chiede qualcosa di più. Il primo resta in sottofondo, urbano e misurato; il secondo entra in scena e rompe l'equilibrio, accende, provoca. Insieme funzionano perché giocano sul contrasto, senza eccessi nè ripetizioni. È un abbinamento invernale che cambia l'aspetto a capi familiari, rendendoli immediatamente più intriganti. Come abbinare grigio e rosso in un look? Basta un dettaglio per trasformare l'insieme in qualcosa che si nota, senza bisogno di alzare la voce. Grigio rosso: l'abbinamento outsider dell'inverno 2026. Nel look di Alexander McQueen dalla collezione Resort 2026, grigio e rosso funzionano perché sono usati con naturalezza.

