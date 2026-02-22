Il Grosseto, con alcuni giocatori infortunati e senza Andrea Bacciardi, affronta oggi l’Orvietana alle 14,30 allo stadio Zecchini. La squadra di mister Indiani, prima in classifica, cerca di mantenere il vantaggio sui rivali, mentre l’avversaria di oggi lotta per uscire dalla zona playout. La partita si preannuncia combattuta, soprattutto perché il Grosseto vuole consolidare il suo primato a dieci giornate dalla fine del campionato.

Senza Andrea Bacciardi e con due-tre giocatori non al massimo della condizione il Grosseto di mister Indiani, capolista, ospita oggi, inizio alle 14,30, sul ’biliardo’ dello " Zecchini " la Orvietana di mister Pascali, zona playout, nell’ottava giornata del girone di ritorno quando mancano dieci giornate al termine e con il Grosseto che vanta 11 punti di vantaggio sugli inseguitori. Un match in biancorosso fra due tecnici che si conoscono bene. "Noi bisogna continuare a vincere mantenendo sempre il nostro solito atteggiamento in campo al di là dell’avversario - afferma il tecnico di Certaldo, con voce rauca - e non dobbiamo mai staccare il piede dall’ acceleratore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Atalanta-Roma, Gasperini: “Qualche acciacco per Wesley, Hermoso recuperato”Domani si disputa l'incontro tra Atalanta e Roma, valida per la diciottesima giornata di Serie A.

Il Grifone non è il Grifone. Proprio una brutta giornataIl Grosseto perde 1-0 contro il Camaiore, che non vinceva in casa da un girone intero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Grifone, c’è l’Orvietana. E qualche ’acciacco’; Città di Ciampino show con il Savio, il clou è del Grifone capolista; Controcampo con Federico Santini di Pianetagenoa1983.net: La rabbia di De Rossi è benzina per il Grifone, allo Zini sarà battaglia vera; Clamoroso a Foggia: l’ex grifone Cangelosi rassegna le dimissioni.

Aranova, imperativo ripartenza. Rieti e Grifone in cerca di rivincitaLa capolista non può permettersi altri passi falsi per respingere gli assalti di Monti Prenestini e Pomezia, impegnate rispettivamente contro Romulea e Viterbese ... gazzettaregionale.it

Grifone, c’è il Terranuova: La squadra sta beneSERIE DIl Grosseto è ’condannato’ a vincere se vuole raggiungere l’obiettivo; le squadre avversarie si possono permettere il lusso anche di perdere. Questo il risvolto psicologico che il Grifone ... lanazione.it