Atalanta-Roma Gasperini | Qualche acciacco per Wesley Hermoso recuperato

Domani si disputa l'incontro tra Atalanta e Roma, valida per la diciottesima giornata di Serie A. La squadra bergamasca, guidata da Gasperini, ha segnalato alcuni acciacchi di Wesley, mentre Hermoso ha recuperato e sarà disponibile. La partita è prevista alle ore 20, in un match importante per entrambe le formazioni nella corsa alle posizioni di classifica.

Giornata di vigilia per la Roma, che domani affronterà l'Atalanta per la diciottesima giornata di Serie A, con fischio d'inizio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium. Sfida che non può essere come tutte le altre per Gian Piero Gasperini, che si troverà di fronte al proprio recente passato, con cui ha scritto pagine importanti della storia della Dea. Segui le parole del tecnico giallorosso, che alle 13.30 presenterà il match in conferenza stampa. 14 minuti fa 2 Gennaio 2026 13:56 13:56 Ziolkowski che margini di miglioramento ha? Serve comunque un difensore?. Noi portando Celik sugli esterni siamo in cinque difensori, di cui non c'é Ndicka e abbiamo Mancini e Hermoso diffidati.

