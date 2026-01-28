La fortuna torna a sorridere ad Arezzo. Ieri sera, in una tabaccheria della città, un cliente ha vinto 500mila euro con una schedina “Gratta e vinci”. La notizia ha fatto subito il giro tra i passanti, dopo il premio di pochi giorni fa in via del Trionfo. La dea bendata si dimostra ancora una volta generosa.

La dea bendata bacia di nuovo Arezzo. Dopo il premio vitalizio “grattato” pochi giorni fa in via del Trionfo, nella serata di ieri sono stati vinti ben 500mila euro. Anche in questo caso a portare la pioggia di euro è stato un gratta e vinci, in particolare quello denominato “Il miliardario”. Il tagliando da 5 euro è stato acquistato in via Romana, nella tabaccheria di Gianfranco Orlandi. Non è noto chi sia il fortunato vincitore. Grande gioia nella ricevitoria cittadina, dove già nell'aprile del 2023 furono vinti 53mila euro al Superenalotto. Gioca 25 euro e ne vince oltre 700mila. La dea bendata bacia l'Aretino Raccolta differenziata: gli aretini sono i peggiori della Toscana.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Arezo Tabaccheria

Un incredibile colpo di fortuna ha colpito Firenze, dove un gratta e vinci ha regalato 500 mila euro.

La fortuna sorride in Emilia Romagna, dove il 10eLotto ha regalato vincite significative nei concorsi di dicembre.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Arezo Tabaccheria

Argomenti discussi: Gratta e vince 500mila euro: la dea bendata colpisce in una tabaccheria della città; Da cinque euro a mezzo milione. Gratta e vinci d’oro in via Romana; Gratta e Vinci regala 500mila euro a Terracina (LT); Vince mezzo milione con un grattino da 5 euro alla tabaccheria Orlandi di via Romana.

Da cinque euro a mezzo milione. Gratta e vinci d’oro in via RomanaAREZZO Cinque euro che diventano 500mila. È il sogno di tutti i giocatori, divenuto realtà per il fortunato anonimo che ... msn.com

Vince mezzo milione con un grattino da 5 euro alla tabaccheria Orlandi di via RomanaGratta e vince mezzo milione. Con 5 euro e un semplice gesto un aretino, rigorosamente ignoto, ha conquistato la bella somma. La giocata fortunata è stata effettuata alla tabaccheria 99 di Gianfranco ... corrierediarezzo.it

.... beve un ginseng Emidea, gratta un biglietto del concorso "Gusta e Vinci", ....e vince un buono viaggio del valore di 1000€... È stata la Sig.ra Maria dell'azienda agricola La Rocca di Torre Orsaia SA, a confermare al suo cliente che il suo era davvero quello f - facebook.com facebook