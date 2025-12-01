Gomorra – Le origini in arrivo il prequel di Gomorra con un primo trailer

Sky ha pubblicato il trailer di ” Gomorra – Le origini”, l’attesissimo prequel di “ Gomorra “, il più grande prodotto televisivo italiano. Come già annunciato da Sky, il servizio di pay-TV di proprietà di Comcast ha fissato per gennaio l’uscita in Italia della miniserie in sei puntate, la cui data di uscita non è ancora stata rivelata. Ambientata negli anni ’70, la serie racconta l’ascesa di Pietro Savastano, che in “Gomorra” è il capo del clan Savastano e padre di Genny. Savastano è interpretato nel prequel dal sedicenne napoletano Luca Lubrano. Oltre che in Italia, la serie arriverà su Sky nel Regno Unito all’inizio del 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gomorra – Le origini, in arrivo il prequel di Gomorra con un primo trailer

