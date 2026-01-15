Gol annullato al Napoli | chi decide il frame? La verità sul braccio di Mazzocchi
In occasione di Napoli-Parma, il gol di McTominay è stato annullato a causa di un fuorigioco di Pasquale Mazzocchi, deciso attraverso l’analisi del frame. La tecnologia sportiva utilizza immagini precise per determinare la posizione dei giocatori, rendendo la decisione molto accurata. Questo episodio evidenzia come i dettagli minuti possano influire sul risultato di una partita e sull’interpretazione delle regole del fuorigioco.
LA GEOMETRIA NON MENTE. Il gol del vantaggio di McTominay in Napoli-Parma è stato annullato per un fuorigioco millimetrico di Pasquale Mazzocchi. La decisione non è discrezionale ma frutto del SAOT (Fuorigioco Semi-Automatico), che ha rilevato una porzione della spalla oltre la linea. Il Fatto: Gol annullato per offside millimetrico a inizio azione rilevato dai sensori.. Il Motivo: La tecnologia ha punito l’inclinazione della spalla (punibile), non il braccio.. La Tecnologia: Frame scelto automaticamente dal sensore nel pallone, non dall’arbitro.. Chi sceglie il frame del fuorigioco al VAR e perché è stato annullato il gol di McTominay?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
