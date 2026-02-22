Gli studenti in Iran uniti per le proteste antigovernative Cosa sta succedendo?

Gli studenti iraniani si sono radunati in diverse università per manifestare contro le restrizioni del governo. La causa principale è la richiesta di maggiori libertà e diritti civili. Le proteste sono cresciute rapidamente, coinvolgendo centinaia di giovani che sventolano bandiere e gridano slogan. Le autorità hanno già iniziato a monitorare gli eventi, mentre i partecipanti insistono nel mostrare il loro dissenso pubblico. La mobilitazione studentesca continua a diffondersi nel paese.

Gli studenti provenienti da diverse università in Iran si sono riuniti per indire proteste antigovernative. Quanto sta accadendo nelle ultime ore è il primo raduno di una portata significativa a seguito della sanguinosa repressione attuata dalle autorità il mese scorso. Tutta la mobilitazione a cui stiamo assistendo è volta a rendere omaggio alle migliaia di persone uccise durante le proteste di massa avvenute a gennaio. In Iran le proteste antigovernative continuano (ma pacificamente). I filmati della protesta diffusi sul web mostrano centinaia di manifestati, molti dei quali con la bandiera iraniana sollevate a mezz’aria, intenti a marciare pacificamente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gli Stati Uniti inviano diciotto F-35 in Medio Oriente, pronto l'attacco all'Iran? Cosa sta succedendoGli Stati Uniti hanno inviato diciotto aerei F-35 in Medio Oriente, una mossa che potrebbe puntare a un’azione contro l’Iran.

Cosa sta succedendo in Iran: le proteste contro il carovita riportano in piazza giovani, donne e lavoratoriIn Iran, le proteste contro il aumento dei prezzi e la svalutazione della moneta stanno coinvolgendo un numero crescente di cittadini, tra cui giovani, donne, commercianti e lavoratori.

In Iran le proteste contro il regime, assaltata moschea

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Iran, la protesta dei banchi vuoti nelle scuole per ricordare gli studenti uccisi nella repressione; Iran, tornano in piazza gli studenti: Morte a Khamenei nelle università; Iran, gli studenti tornano a protestare contro il regime; Le notizie di sabato 21 febbraio sulla situazione in Iran.

In Iran sono riprese le proteste contro il governoPer ora sono organizzate soprattutto dagli studenti universitari, e non è ancora chiaro come stia reagendo il regime ... ilpost.it

Iran, seconda giornata di proteste studentesche con scontri e arresti nelle universitàStudenti commemorano il 40° giorno dalle uccisioni di gennaio; attivisti denunciano irruzioni del Basij, aggressioni, arresti e rimozione di bandiere ... laregione.ch

L'Espresso. . Le università riaprono, ma in Iran le aule restano vuote. A Teheran, alla Sharif e alla Amir Kabir, centinaia di studenti vestiti di nero - in lutto per i morti delle proteste di gennaio - hanno marciato nei campus gridando “Morte al dittatore” e “Libertà, li - facebook.com facebook

Iran, riprendono le proteste: scontri nelle università tra studenti e governativi x.com