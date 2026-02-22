Gli studenti in Iran uniti per le proteste antigovernative Cosa sta succedendo?
Gli studenti iraniani si sono radunati in diverse università per manifestare contro le restrizioni del governo. La causa principale è la richiesta di maggiori libertà e diritti civili. Le proteste sono cresciute rapidamente, coinvolgendo centinaia di giovani che sventolano bandiere e gridano slogan. Le autorità hanno già iniziato a monitorare gli eventi, mentre i partecipanti insistono nel mostrare il loro dissenso pubblico. La mobilitazione studentesca continua a diffondersi nel paese.
Gli studenti provenienti da diverse università in Iran si sono riuniti per indire proteste antigovernative. Quanto sta accadendo nelle ultime ore è il primo raduno di una portata significativa a seguito della sanguinosa repressione attuata dalle autorità il mese scorso. Tutta la mobilitazione a cui stiamo assistendo è volta a rendere omaggio alle migliaia di persone uccise durante le proteste di massa avvenute a gennaio. In Iran le proteste antigovernative continuano (ma pacificamente). I filmati della protesta diffusi sul web mostrano centinaia di manifestati, molti dei quali con la bandiera iraniana sollevate a mezz’aria, intenti a marciare pacificamente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
