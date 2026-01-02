Cosa sta succedendo in Iran | le proteste contro il carovita riportano in piazza giovani donne e lavoratori

In Iran, le proteste contro il aumento dei prezzi e la svalutazione della moneta stanno coinvolgendo un numero crescente di cittadini, tra cui giovani, donne, commercianti e lavoratori. Dopo giorni di mobilitazioni e scontri, il movimento si sta consolidando come risposta alle difficoltà economiche che attraversa il paese. Questa situazione evidenzia le tensioni sociali in atto e la crescente insoddisfazione della popolazione nei confronti delle condizioni economiche.

Sempre più giovani, donne, commercianti dei bazar e lavoratori si stanno unendo al movimento contro il carovita e la svalutazione della moneta locale: cosa sta succedendo in Iran dopo giorni di mobilitazione e scontri.

