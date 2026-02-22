Gli sciacalli su Domenico e la famiglia | la truffa Chiesti soldi per funerali e assistenza legale Scattano le denunce dell’avvocato

Gli sciacalli sfruttano il dolore della famiglia Mercolino, chiedendo soldi per funerali e assistenza legale. La madre di Domenico ha denunciato che alcune persone si sono presentate alle porte con richieste inaspettate, approfittando del momento difficile. La famiglia ha subito alcune minacce e tentativi di truffa, mentre l’avvocato ha avviato le denunce ufficiali. La vicenda rievoca la necessità di diffidare da richieste di denaro non verificate in situazioni di emergenza.

« Non credete alle truffe e richieste di versamenti di denaro ». Lo aveva ribadito più volte Patrizia Mercolino, madre di Domenico, il bimbo a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato all’Ospedale Monaldi di Napoli e morto ieri dopo esser rimasto per giorni attaccato all’Ecmo. Ma dopo la tragica morte del piccolo, gli sciacalli continuano ad agire. Alcune persone hanno rubato le foto di Domenico e di sua madre, creando profili falsi sui social network e avviando raccolte fondi fraudolente a loro insaputa. Iniziative circolate soprattutto su piattaforme come TikTok, sfruttando la vicenda per ottenere denaro da utenti ignari. 🔗 Leggi su Open.online

