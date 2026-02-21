Domenico gli sciacalli sul bimbo morto a Napoli | È una truffa la denuncia della madre

Domenico, il bambino che ha subito gravi ustioni a Napoli, ha perso la vita dopo settimane di coma. La madre denuncia che alcuni individui si sono approfittati della sua morte, accusandoli di aver tentato di truffarla. La famiglia si è ritrovata a fare i conti con persone che si sono avvicinate offrendo aiuto, ma invece hanno cercato di approfittarsi della sua sofferenza. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra i vicini del quartiere.

È finita all'alba la battaglia di Domenico, il bimbo dal cuore bruciato dal ghiaccio secco. Dopo settimane di ricovero in coma nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Monaldi di Napoli, il piccolo è morto nella prima mattina di sabato 21 febbraio. La fine di una storia atroce, una vicenda che ha scosso l'Italia. Subito dopo la morte di suo figlio, la madre Patrizia ha lanciato un appello e annunciato un'iniziativa in memoria del figlio. "Lunedì andrò a firmare dal notaio per fare una fondazione a nome di Domenico. Se ne occuperà il mio avvocato. Voglio farlo perché Domenico non sia dimenticato e per aiutare altri bambini", ha spiegato. «Ci stanno segnalando pagine dove chiedono soldi per Domenico». L'avvertimento è di Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, morto sabato all'ospedale di Napoli, dopo essere stato trapiantato con un cuore danneggiato. «Dobbiamo evitare ch