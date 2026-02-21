Attenti è una truffa La denuncia shock della madre di Domenico | gli sciacalli sul figlio morto

Una madre denuncia che alcuni truffatori sfruttano la morte del suo bambino, Domenico, per ingannare le persone. La donna ha scoperto che sui social circolano annunci falsi che promettono aiuti economici in suo nome. La famiglia ha già ricevuto numerose telefonate di persone che chiedono soldi, approfittando del dolore per lucrare. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i vicini, che temono ulteriori raggiri. La polizia è già al lavoro per fermare queste truffe.

È finita all’alba la battaglia di Domenico, il bimbo dal cuore bruciato dal ghiaccio secco che per settimane ha lottato tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. Nella prima mattina di sabato 21 febbraio il piccolo è morto, dopo un lungo ricovero che aveva tenuto con il fiato sospeso l’intero Paese. La tragedia si è consumata a Napoli, dove Domenico era stato trasferito e seguito dai medici dell’ospedale Monaldi. Il bambino era in coma da settimane, in condizioni giudicate gravissime, dopo un trapianto di cuore che avrebbe dovuto salvargli la vita e che invece si è trasformato in un incubo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

