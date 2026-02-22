Gli occhiali del Quartetto

Virgilio Savona, noto per essere membro del Quartetto Cetra, ha iniziato la sua carriera scrivendo recensioni musicali sul Giornale dello Spettacolo, dove esprimeva grande passione per Stravinskij e interesse per il jazz. La sua attività critica si concentrava su artisti come Boris e Mimì, evidenziando le sue preferenze per il realismo e la semplicità. Savona ha dedicato molto tempo a condividere le sue opinioni prima di diventare un volto celebre nel mondo della musica.

© Ilgiornale.it - Gli occhiali del Quartetto

(Anton) Virgilio Savona (foto), quello con gli occhiali del Quartetto Cetra, prima della celebrità canora scriveva di critica musicale sul Giornale dello Spettacolo: fervido ammiratore di Stravinskij, amante del realismo del Boris e della semplicità di Mimì, fiducioso nel futuro del jazz (il nostrale sincopato). Nei suoi scritti, raccolti in Oltre il Quartetto Cetra, a cura di Paolo Somigli (Nardini Editore, pagg. 288, euro 22), pochi ma vivaci ricordi sull'epoca aurea dei Cetra (deliziosa la storia della parodia dei Promessi Sposi, bloccata per non fare ombra allo sceneggiato di Sandro Bolchi) precedono una graduale presa di coscienza di quanto accadeva fuori dal dorato mondo di Sanremo e Studio Uno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it In scena al Toniolo il Quartetto Rilke e il Quartetto di Genova per un capolavoro di MendelssohnQuesta sera, al teatro Toniolo, si esibiscono il Quartetto Rilke e il Quartetto di Genova. Perché Macron porta gli occhiali da sole: quel “problema alla vista” dietro alla nuova immagine del presidenteDurante il suo intervento al Forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha indossato un paio di occhiali da sole Ray Ban a specchio. Premium Femto: Präzision & Potentiale – Das 23. Ophthalmologische Quartett Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. QUARTETTO D’ARCHI Piaciuta la sinfonia della staffetta maschile di short track Tutto merito dei nostri compositori! Wolfgang Amadeus Cassinelli, Ludwig van Nadalini, Johann Sebastian Sighel e Fryderyk Spechenhauser #ItaliaTeam FISG - Federazi - facebook.com facebook