Durante il suo intervento al Forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha indossato un paio di occhiali da sole Ray Ban a specchio. Questa scelta ha suscitato curiosità e molte interpretazioni. In questo articolo, analizzeremo il motivo dietro questa decisione, considerando anche eventuali questioni di vista o strategie comunicative, per comprendere meglio il suo nuovo modo di presentarsi pubblicamente.

Davos, 20 gennaio 2025 – È salito sul palco con un paio di occhiali Ray Ban a specchio: così Macron ha iniziato il suo discorso al Forum di Davos. Dietro a quell’aria seria ed emblematica – lontano dal protocollo istituzionale che aborra gli occhiali da sole – il presidente francese è riuscito perfino a sdoganarli con una battuta. Macron ha iniziato il suo intervento scherzando: “Viviamo tempi di pace, stabilità e prevedibilità". Ma perché il numero uno dell’Eliseo indossa i Ray Ban da giorni? C’è un problema di salute e occhi arrossati. Quando è iniziato il problema agli occhi. Pochi giorni fa il presidente francese, Emmanuel Macron, aveva suscitato l’interesse della stampa internazionale quando si era presentato al Palazzo dell’Eliseo indossando un paio di occhiali scuri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché Macron porta gli occhiali da sole: quel “problema alla vista” dietro alla nuova immagine del presidente

Macron all’Eliseo con gli occhiali da sole per un problema alla vista: “Mi scuso, dovrò indossarli per un po’”Il presidente francese Emmanuel Macron è stato sorpreso all’Eliseo con gli occhiali da sole, spiegando di aver avuto un problema alla vista.

Macron e gli occhiali da sole: “Ho un problema all’occhio”Durante il vertice a Parigi sulla Nuova Caledonia, il presidente francese Emmanuel Macron è stato visto con gli occhiali da sole, suscitando curiosità.

