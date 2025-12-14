Da Salerno parte la denuncia del Presidente Angpg Giuseppe Alviti per riduzioni in schiavitù delle guardie giurate

Da Salerno, il presidente dell’Angpg Giuseppe Alviti denuncia condizioni di riduzione in schiavitù delle guardie giurate. Attivo in ambito sindacale e della sicurezza, Alviti ha comunicato di aver coinvolto le autorità per tutelare i diritti di professionisti spesso vittime di ingiustizie nel settore.

Stamattina il presidente dell’associazione nazionale guardie particolari giurate Dott Giuseppe Alviti, noto attivista sindacale e formatore professionale per la sicurezza pubblica e privata, molto apprezzato in Italia ha reso noto tramite gli organi di stampa di aver dato mandato all’autorità. Salernotoday.it

