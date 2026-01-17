Moviola Udinese Inter | Di Bello non convince Due gli episodi sotto osservazione

Durante la partita tra Udinese e Inter, la direzione di gara di Di Bello è stata oggetto di discussione, con due episodi sotto osservazione. La valutazione dell'arbitro ha suscitato qualche dubbio tra tifosi e analisti, evidenziando come le decisioni possano influenzare l’andamento della partita. Ecco un'analisi obiettiva degli episodi contestati e del loro eventuale impatto sul risultato finale.

Inter News 24 Moviola Udinese Inter: la direzione di gara di Di Bello non ha convinto nel corso della gara vinta dai nerazzurri: due gli episodi incriminati. Nonostante la vittoria dell’Inter al Bluenergy Stadium, la direzione di gara di Marco Di Bello finisce nel mirino della critica. L’episodio che ha scatenato le proteste nerazzurre è avvenuto al 70?: un intervento di Carlos Augusto su Davis, sanzionato dall’arbitro con un calcio di punizione dal limite e un cartellino giallo, ha lasciato molti dubbi. Moviola Udinese Inter, l’analisi di Luca Marelli: “Né fallo, né giallo”. Dagli studi di DAZN, l’esperto arbitrale Luca Marelli è intervenuto per fare chiarezza sulla dinamica, dando ragione ai ragazzi di Cristian Chivu: L’anticipo: Marelli ha confermato che il difensore brasiliano ha colpito nettamente il pallone, cambiandone la direzione in anticipo rispetto all’attaccante dell’Udinese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Udinese Inter: Di Bello non convince. Due gli episodi sotto osservazione Leggi anche: Moviola Juve Udinese: gli episodi dubbi del match Leggi anche: Moviola Juve Udinese LIVE: gli episodi dubbi del match La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le pagelle degli arbitri: Doveri 5,5, mancano tre cartellini. Abisso 5: meno male che c'è il Var...; Moviola Inter-Napoli, tutti gli episodi del big-match: Juan Jesus su Thuram era da rosso? Giusto il rigore per i nerazzurri?; Serie A, gli arbitri della ventunesima giornata; Serie A, Udinese - Inter: dirige l’arbitro Di Bello. Udinese-Inter, moviola: gol annullato, rigore negato e mancato rosso ma Di Bello commette un solo errore grave - La prova dell’arbitro brindisino Marco Di Bello al Bluenergy Stadium nell’anticipo di serie A Udinese- sport.virgilio.it

Ultimi aggiornamenti: 17 gen 2026, 16:33 - Udinese e Inter si affrontano al Bluenergy Stadium, in occasione della ventunesima giornata della Serie ... msn.com

Moviola Udinese-Inter: goal annullato a Dimarco, fuorigioco di Pio Esposito - Goal annullato a Dimarco: l'Inter trova la via del goal grazie al diagonale vincente di Dimarco ben imbeccato da Pio Esposito. msn.com

Moviola Udinese Pisa Ecco cosa è successo - facebook.com facebook

Moviola #UdinesePisa Ecco cosa è successo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.