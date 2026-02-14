Le storie d’amore più scandalose di tutti i tempi della famiglia reale | passioni proibite tradimenti e relazioni che hanno fatto tremare la monarchia

Re Edoardo ha abbandonato il trono nel 1936 per seguire il cuore, lasciando il regno senza un sovrano e scatenando un’ondata di discussioni. La sua scelta ha avuto conseguenze dirette sulla stabilità della monarchia britannica e ha acceso i riflettori sulle passioni che muovono i royals. Nel frattempo, in Inghilterra, il re Enrico VIII ha sfidato le convenzioni con la sua relazione con Anna Bolena, provocando tensioni che ancora oggi suscitano scalpore. Le storie di passioni proibite e tradimenti all’interno della famiglia reale continuano a catturare l’immaginazione di molti.

«Quando il Duca pronunciò il celebre discorso di abdicazione, spiegando di aver rinunciato alla Corona perché i suoi oneri sarebbero stati troppo pesanti “senza l’aiuto e il sostegno della donna che amo”, il mondo anglofono si fermò per 70 secondi», scrive Caroline Blackwood in The Last of the Duchess. «Milioni di persone avevano pianto ascoltandolo alla radio. Persino a New York, auto e taxi si erano accostati al ciglio della strada, perché i conducenti avevano cominciato a piangere a tal punto da non riuscire più a vedere attraverso le lacrime». Per quanto la storia d’amore tellurica dei futuri Duca e Duchessa di Windsor sia stata definita «la più grande notizia dai tempi della resurrezione», non era certo la prima storia d'amore tra reali capace di trasformarsi in uno scandalo internazionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

L'autobiografia di Juan Carlos, figura chiave nella storia recente della Spagna, rivela aspetti inediti della sua vita e del suo ruolo nella monarchia.

