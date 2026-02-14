Sanremo i genovesi che hanno fatto e faranno la storia del festival

I musicisti genovesi hanno lasciato il segno nel Festival di Sanremo, e quest'anno continuano a farlo con nuove esibizioni. La città si prepara a ospitare la 76esima edizione, che si svolgerà come sempre nel teatro della città ligure. Sono già arrivati artisti di tutta Italia, pronti a presentare i loro brani davanti a migliaia di spettatori.

Anche nella 76a edizione Genova sarà protagonista. Sayf fa parte della crew Genovarabe e in tanti lo danno tra i papabili vincitori. Dopo Olly e una storia gloriosa, ci sarà un altro zeneize protagonista sul palco dell’Ariston? Tutto è pronto per la 76a edizione del Festival della Canzone Italiana che, come ogni anno, si svolgerà nella nostra regione, a Sanremo. Dal 24 al 28 febbraio l’evento musicale più chiacchierato del Belpaese torna in Liguria con 30 artisti che saranno in gara nella categoria Big. La storia della musica italiana deve tanto alla scuola genovese che, dopo un passato ricco di successi, annovera tra i suoi eroi anche il campione in carica del Festival, Olly, Federico Olivieri, che un anno fa ha trionfato sul palco del teatro Ariston con la sua “Balorda Nostalgia”.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Durante la diretta del Festival di Sanremo, sono saltati tre momenti imprevisti che hanno catturato l’attenzione del pubblico.

